Agrigento, incidente mortale Terrosi, condannato Modica

La Corte d’Appello di Palermo ha ridotto da 4 a 3 anni di reclusione la condannata inflitta in abbreviato dal Tribunale di Agrigento a carico di Maurizio Modica, 53 anni, imputato di omicidio stradale e lesioni personali gravi. Ad Agrigento, tra San Leone e Villaggio Mosè, in via Teatro Tenda, il 22 febbraio del 2020, nottetempo, un uomo di 32 anni, Giuseppe Terrosi, passeggero sui sedili posteriori di una Peugeot 207, è morto allorchè al conducente del mezzo è sfuggito il controllo e l’automobile si è schiantata contro un muretto di cinta. Gli altri due a bordo hanno subito ferite e sono stati soccorsi in Ospedale. Essendo risultato ubriaco a seguito degli accertamenti sanitari eseguiti in ospedale, il conducente del mezzo, Maurizio Modica, fu arrestato ai domiciliari su disposizione della Procura di Agrigento. Adesso la sentenza di secondo grado. Modica è assistito dall’avvocato Teresa Alba Raguccia.