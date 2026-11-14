Agrigento, incidente D’Anna, istanza di rinvio a giudizio

La Procura di Agrigento ha depositato istanza di rinvio a giudizio a carico di Angelo Fazio, 75 anni, indagato di omicidio stradale a seguito della morte di Angelo D’Anna, 67 anni, ex infermiere originario di Raffadali, vittima di un incidente il 10 luglio del 2025 lungo via Salvatore Scifo, nella zona del Quadrivio Spinasanta, ad Agrigento. Fazio, alla guida di una Volkswagen Golf, immettendosi sulla strada provinciale non avrebbe rispettato la precedenza, provocando il violento impatto con lo scooter condotto da D’Anna. Prima udienza preliminare il prossimo 25 novembre innanzi al giudice Nicoletta Sciarratta. L’imputato è difeso dall’avvocato Gianfranco Pilato. I familiari della vittima sono rappresentati dall’avvocato Leonardo Aleo.
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