Agrigento, incendio in contrada Fegotto: allarme rientrato

E’ stato domato un violento incendio divampato sabato notte ad Agrigento al Villaggio Mosè nelle campagne in contrada Fegotto, distruggendo ettari di terreno e minacciando anche le residenze in via Enrico La Loggia, tanto che quattro abitazioni, con circa dieci persone, sono state evacuate in attesa della conclusione del lavoro dei Vigili del fuoco e della Forestale. La presenza di zolfo nella zona ha indotto il sindaco Miccichè a raccomandare di mantenere le finestre chiuse delle abitazioni per possibili esalazioni tossiche. Poi l’allarme è rientrato, e il sindaco ha ringraziato per il tempestivo intervento i Vigili del fuoco e il personale dell’Arpa protezione ambiente.