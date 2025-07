Agrigento, incendio a danno della Tenda “Porta Aperta” a Villa Bonfiglio. Il commento di suor Maria Stella: “Torneremo più forti di prima…”

Condividi

Ad Agrigento, al Viale della Vittoria, nella villa Bonfiglio un incendio è divampato a danno della tenda della comunità missionaria “Porta aperta”, e ha compreso anche il costone sottostante alla via Crispi, bruciando arbusti e sterpaglie. Sul posto, poco prima dell’alba di oggi, sono intervenuti i Vigili del fuoco. All’interno della struttura vi sono state alcune bombole di gas, a rischio pertanto di esplosione. Indagini sono in corso al fine di risalire alla causa delle fiamme.

E suor Maria Stella non ha fatto attendere il suo commento al grave accaduto. Dice nella sua pagina di facebook: “Non riesco ancora a credere a quello che è successo la scorsa notte. La nostra tenda dell’accoglienza, la nostra casa, è stata distrutta da un incendio. È un colpo durissimo per tutti il mondo del volontariato e della solidarietà. Per tutti i fratellini e le sorelline e per tutti quelli che ogni giorno trovano rifugio e conforto qui a “Porta Aperta”.

Ma non ci arrendiamo! Questa tenda è la nostra casa e la casa di chi cerca aiuto. La ricostruiremo, più forte di prima.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)