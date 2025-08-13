Agrigento, in ospedale con una pistola giocattolo

Condividi

Ad Agrigento, a seguito di una segnalazione dei medici del Pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, Carabinieri e Polizia hanno sequestrato una pistola giocattolo priva di tappo rosso ad un uomo di Palma di Montechiaro, in evidente stato di ubriachezza. I sanitari si sono accorti della pistola, dentro ad un borsello, e hanno telefonato al 112. Il palmese nel frattempo si è allontanato tra i corridoi dell’ospedale ma è stato rintracciato dagli agenti e contravvenzionato.