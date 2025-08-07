Agrigento, in consegna la rete fognaria Cannatello – Zingarello

Condividi

Ad Agrigento al Comune oggi la consegna al sindaco, Franco Miccichè, della nuova rete fognaria delle zone balneari di Cannatello e Zingarello da parte del sub commissario per la depurazione per la Sicilia occidentale, Toto Cordaro, ex assessore regionale all’Ambiente. L’opera di ammodernamento della rete fognaria di Cannatello – Zingarello, affidata per 4,3 milioni di euro al Consorzio Fenix, consorziata esecutrice Althea, è parte di un progetto più ampio per potenziare il sistema fognario e depurativo di Agrigento e Favara, scongiurando infrazioni alle normative di settore europee. Il progetto generale, i cui lavori sono iniziati nel 2022, prevede la costruzione di oltre dieci chilometri di condotte, nuove stazioni di sollevamento e riattivazione di strutture esistenti. Tutti i reflui costieri, tra cui quelli del Villaggio Mosè, saranno convogliati al nuovo impianto di depurazione Fiume Naro, attraverso sistemi di sollevamento collocati nella fascia tra San Leone e Viale delle Dune, compresa una nuova centrale di rilancio.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)