Agrigento, in consegna il “Trasporto pubblico locale”: gli interventi di Miccichè e Principato

Il Comune di Agrigento, a seguito dell’aggiudicazione, ha avviato la procedura per la consegna con urgenza del servizio di trasporto pubblico locale alla società TAG Trasporti Agrigento – Società Consortile a r.l., con entrata in esercizio prevista entro il 15 dicembre. Per la prima volta tale servizio è stato assegnato con gara a procedura aperta.

Il sindaco, Francesco Miccichè, afferma: “Questo risultato rappresenta una svolta per Agrigento e per i nostri cittadini. L’avvio del nuovo gestore apre una fase di rinnovamento del trasporto urbano, con standard più elevati, maggiore qualità e più attenzione alle esigenze quotidiane della comunità. Ringrazio gli uffici, la Commissione di gara e quanti hanno lavorato con serietà e competenza.”

L’assessore con delega al Trasporto pubblico locale, Gerlando Principato, sottolinea il valore del lavoro svolto: “Siamo a un passaggio storico: lo avevamo annunciato, oggi si concretizza. Agrigento avvia un servizio nuovo, frutto di una gara trasparente, moderna e costruita con grande impegno. Continueremo a seguire ogni fase affinché i cittadini percepiscano da subito un netto miglioramento.”

Più nel dettaglio tecnico, gli adempimenti richiesti al nuovo gestore TAG Trasporti Agrigento sono:

predisporre il Parco mezzi aggiornato;

elaborare la Carta dei Servizi entro 15 giorni dalla consegna del servizio;

presentare il Piano Operativo per l’Accessibilità entro 30 giorni dall’avvio;

produrre il documento “Servizi garantiti in caso di sciopero” entro 30 giorni;

riassorbire il personale non dirigente del gestore uscente;

acquisire paline e dotazioni delle fermate attualmente in uso e riportate nella documentazione della gara.

Con una produzione annua pari a 908.574 vetture*km e una durata del contratto di 9 anni, il nuovo TPL sarà improntato a criteri di efficienza, sostenibilità, attenzione all’utenza e pieno rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il Sindaco Miccichè e l’Assessore Principato concludono con una dichiarazione congiunta: “Questa Amministrazione ha creduto profondamente in un trasporto pubblico più moderno e più dignitoso. Adesso parte una fase nuova: saremo vigili, presenti e determinati affinché Agrigento abbia finalmente il servizio che merita.”