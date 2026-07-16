Agrigento, imputato di aggressione a un agente in carcere, assolto detenuto

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Il Tribunale di Agrigento ha assolto Ben Salah Abdallah, detenuto tunisino di 34 anni, imputato di violenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate a danno di un assistente capo della polizia penitenziaria del carcere “Pasquale Di Lorenzo”. Il giudice monocratico Matteo Rametta ha pronunciato la sentenza con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, accogliendo le tesi dell’avvocato difensore Angelo Benvenuto. Il detenuto avrebbe aggredito l’agente durante un intervento all’interno della struttura carceraria, ma il giudice ha ritenuto che la condotta contestata non integrasse gli estremi del reato.