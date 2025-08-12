Agrigento, il sindaco Miccichè si congratula con il sottoufficiale Navarra

Condividi

Ad Agrigento in Municipio il sindaco Franco Miccichè ha incontrato e si è congratulato con il Sottufficiale della Marina Militare, Gerlando Navarra, 48 anni, originario di Agrigento, in servizio nella base navale di La Spezia. Lo scorso 12 luglio Navarra ha sventato un tentativo di rapina a danno di una commerciante spezina inducendo alla fuga un uomo armato di coltello. Poi i Carabinieri lo hanno arrestato. Miccichè ha elogiato il coraggio e il senso civico di Navarra, e anche l’impegno sociale allorchè il sottoufficiale è promotore del movimento “Amici di Carlo Calcagni”, che assiste i militari di tutte le Forze Armate vittime del dovere o invalidi per servizio.