Agrigento, il primo fine settimana della “tolleranza zero”

Agrigento, San Leone, il fine settimana, l’annunciata “tolleranza zero contro l’inciviltà”, e l’intervento del sindaco Francesco Miccichè e dell’assessore Carmelo Cantone: “Abbiamo impiegato oltre il 50% della forza operativa della Polizia Locale. Gli esiti: 27 preavvisi di contestazione per violazione del divieto di parcheggio sui due bracci del porticciolo, 118 violazioni al Codice della Strada per divieti di sosta e transito in ZTL, 4 contestazioni per occupazione abusiva di suolo pubblico, 4 verbali di ispezione per approfondimenti su concessioni, 1 verbale per mancata nomina dell’addetto alla somministrazione, 1 verbale per mancata esposizione della licenza e del listino prezzi, 1 verbale per mancata esposizione della tabella rischi allergie, 1 verbale per prodotti privi di etichettatura e marchio CEE, con relativo sequestro dei prodotti e ripristino del suolo pubblico. Le attività proseguiranno con lo stesso impegno per tutta l’estate. Ringraziamo la Polizia locale e la Capitaneria.”