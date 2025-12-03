Agrigento, il Museo civico “Ernesto De Miro”

Condividi

La giunta comunale di Agrigento ha deliberato all’unanimità l’intitolazione del Museo civico al professor Ernesto De Miro, personalità tra le maggiormente di rilievo dell’archeologia contemporanea, tra il tanto altro già Soprintendente ai beni culturali e paesaggistici di Agrigento. Si tratta – nelle intenzioni del sindaco Miccichè – di un atto di riconoscenza verso un uomo che ha dedicato la sua vita alla ricerca, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio archeologico della Sicilia. La delibera prevede inoltre la posa di una targa commemorativa all’esterno del Museo dove attualmente sono in corso lavori di ristrutturazione nella prospettiva a breve della restituzione alla fruizione pubblica.