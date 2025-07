Agrigento, il depuratore non ancora funzionante per mancanza di elettricità

Condividi

Visualizzazioni 243

Ad Agrigento il nuovo depuratore a Timpa dei Palombi, destinato a risolvere ampia parte dei problemi di depurazione della fascia costiera, non è ancora stato attivato perché l’Enel non ha collegato l’energia elettrica necessaria all’impianto per il funzionamento. Il caso è già stato sollevato un mese addietro dall’associazione ambientalista, MareAmico, e adesso è stato appena riproposto e rilanciato dal consigliere comunale della Democrazia Cristiana, Roberta Zicari. Il mancante collegamento elettrico sarebbe causato da non ancora risolte questioni di servitù, ovvero il transito delle infrastrutture necessarie in terreni privati. Il sindaco Miccichè rassicura che il Comune è a lavoro, anche per stipulare la convenzione con l’Enel. E garantisce tempi brevi.