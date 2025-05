Agrigento, il 2 giugno regolare la raccolta differenziata

Condividi

Ad Agrigento, lunedì prossimo, 2 giugno, festa della Repubblica e giornata festiva, sarà regolarmente espletato il servizio di raccolta differenziata, come secondo calendario di esposizione dei mastelli, dal consorzio di imprese Iseda, Sea e Seap, titolari dell’appalto della nettezza urbana. E’ invece sospeso il funzionamento dell’isola ecologica mobile in piazza Ugo La Malfa, come ogni lunedì.