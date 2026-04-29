Agrigento, igiene urbana 1 maggio 2026: raccolta regolare ma variazioni per le Isole Ecologiche Mobili

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Si informa la cittadinanza che nella giornata di venerdì 1 maggio 2026 sarà garantito il regolare svolgimento della raccolta dei rifiuti su tutto il territorio comunale. Il servizio porta a porta per le utenze domestiche e non domestiche seguirà il normale calendario di conferimento previsto per la giornata di venerdì.

Si comunica, tuttavia, che nella medesima giornata di venerdì 1 maggio il servizio di Isola Ecologica Mobile presso la frazione di Villaggio Peruzzo sarà sospeso.

A partire da sabato 2 maggio 2026 e fino al 20 settembre 2026, entreranno in vigore nuove modalità di conferimento presso le isole mobili nelle frazioni di Villaggio Peruzzo (turno del venerdì) e Villaggio Mosè (turno del sabato). In tali postazioni sarà possibile conferire esclusivamente:

1. Indumenti usati;

2. Sfalci di potatura, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

* Quantitativo massimo per utente: n. 3 sacchi.

* Tipologia sacchi: trasparenti (per consentire l’ispezione visiva).

* Capacità: 120 litri (dimensioni standard 70 *110cm).

* Il servizio avrà inizio alle ore 07:00 e proseguirà fino al raggiungimento della capacità massima di carico dei mezzi impiegati e, in ogni caso, non oltre le ore 10:30.

L’Amministrazione invita l’utenza a collaborare attivamente per il mantenimento del decoro urbano, rispettando rigorosamente le nuove quantità e modalità di imballaggio degli sfalci per evitare disagi durante le operazioni di svuotamento.

Si fa divieto assoluto di abbandonare i rifiuti di qualsiasi genere in prossimità delle aree in cui staziona l’isola ecologica mobile.

Manteniamo alta l’attenzione sulla gestione del “verde derivante dalle utenze domestiche” in vista della stagione estiva – sottolinea l’Ufficio Ecologia – definendo regole chiare per il conferimento, così da assicurare a tutti un servizio efficiente e ordinato.