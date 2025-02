Agrigento, i Socialisti aderiscono all’Area Progressista

Condividi

I Socialisti agrigentini hanno aderito all’Area Progressista promossa pochi giorni addietro ad Agrigento dal Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle e dall’Alleanza Verdi Sinistra. Il progetto presentato per il recupero e il rilancio di Agrigento è stato ampiamente condiviso dai socialisti che intendono così estendere le intese politiche per le prossime elezioni amministrative anche ai movimenti civici ed ambientalisti presenti sul territorio. I socialisti affermano: “Agrigento è attualmente disamministrata, e pertanto occorre un deciso e netto cambiamento di rotta. L’Area progressista potrà certamente porsi come alternativa concreta e credibile rispetto a questo centro destra deficitario e inconcludente”.