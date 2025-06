Agrigento, i Carabinieri impegnati nell’operazione “Estate sicura”

Condividi

Con l’avvio della stagione estiva e il crescente afflusso di turisti nella località balneare di San Leone, i Carabinieri della Compagnia di Agrigento hanno intensificato i controlli sul territorio per garantire la sicurezza dei cittadini e dei visitatori. Già in occasione di un primo pattugliamento nei quartieri di San Leone e Villaggio Peruzzo sono stati impiegati 15 militari e pattuglie anche in abiti civili. Nel corso delle attività, finalizzate alla prevenzione dei reati e alla tutela della sicurezza stradale, sono state controllate 56 tra automobili e ciclomotori, e identificate oltre 90 persone. Avvalendosi di cani antidroga, sono state eseguite perquisizioni su veicoli e ispezioni nelle aree verdi di piazzale Giglia e del lungomare Falcone e Borsellino. Un giovane è stato colto in possesso di una modesta quantità di marijuana e segnalato alla Prefettura come consumatore abituale. Accertate diverse infrazioni al Codice della Strada, con sanzioni amministrative. I servizi dell’Arma proseguiranno per tutta la stagione estiva, sia lungo il litorale che nel centro storico di Agrigento, in sinergia con le altre Forze dell’Ordine.