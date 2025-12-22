Agrigento ha celebrato le eccellenze del territorio: stamani la Cerimonia del Premio Progresso Economico 2025

Condividi

Stamattina presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio di Agrigento, si è celebrata la Cerimonia di Consegna del Premio Progresso Economico 2025, un appuntamento ormai consolidato dedicato alla valorizzazione delle eccellenze imprenditoriali, professionali e istituzionali del territorio.

L’evento, promosso dalla CCIAA di Agrigento, rappresenta un importante momento di riconoscimento per aziende e personalità che, con il loro impegno, hanno contribuito allo sviluppo economico, sociale e innovativo della provincia.

La giornata è iniziata con l’accoglienza dei partecipanti, seguita dall’apertura ufficiale della cerimonia e dai saluti istituzionali del Commissario Straordinario della CCIAA di Agrigento, Giuseppe Termine.

Uno dei momenti centrali della mattinata è stato la consegna del Premio Speciale all’Impresa Storica, che quest’anno è stato assegnato a Ottica Lovullo, realtà simbolo di continuità, professionalità e radicamento nel territorio.

Poi spazio ai Premi Speciali 2025, destinati alle aziende che si sono distinte per aver rappresentato l’eccellenza del territorio in ambito imprenditoriale, professionale e digitale, contribuendo a rafforzare l’immagine di un tessuto economico dinamico e in evoluzione.

E’ stato anche conferito un Premio Speciale a Sua Eccellenza il Prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, quale riconoscimento per il ruolo istituzionale svolto a servizio della comunità.

Fra i premiati il dott. Franco Nobile, Direttore Generale della Nobile Oil Gruppo spa e il dott. Francesco Messina Presidente Comediterraneo srl Conad.

Un evento che si conferma come occasione di confronto, riconoscimento e promozione del valore economico e umano del territorio agrigentino, guardando con fiducia al futuro.