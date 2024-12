Agrigento, guida senza patente, pagherà 5.000 euro

Condividi

Ad Agrigento ad un posto di blocco stradale nel centro cittadino la Polizia ha sottoposto a controllo un giovane automobilista. E’ stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Agrigento perché alla guida senza patente. Il documento gli è stato infatti ritirato per circostanze pregresse. E lui, con atteggiamento di insofferenza, ha fornito agli agenti generalità false per tentare di depistare ed eludere gli accertamenti in corso. Gli è stata imposta una sanzione di 5.000 euro.