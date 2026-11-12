Agrigento, gli studenti scendono in piazza: trasporti inefficienti, scuole in difficoltà e carovita. Sodano si schiera con i giovani

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Una mattinata di protesta e partecipazione nel cuore di Agrigento. Studenti provenienti da diversi istituti della provincia hanno manifestato questa mattina, con partenza da piazza Pirandello, per denunciare una serie di problemi che continuano a pesare sulla loro quotidianità e su quella delle rispettive famiglie.

Al centro della mobilitazione, organizzata dalla Consulta provinciale degli studenti, le criticità del trasporto pubblico, le carenze dell’edilizia scolastica, il caro-vita, i tagli alle risorse destinate alla scuola pubblica e l’aumento delle spese militari.

Una piattaforma di rivendicazioni che va ben oltre le mura degli istituti scolastici e che chiama in causa direttamente le istituzioni e le scelte politiche del Paese.

«Vogliamo richiamare l’attenzione delle istituzioni sulle difficoltà che interessano il sistema scolastico e sulle problematiche sociali ed economiche che coinvolgono le famiglie e i giovani», hanno dichiarato gli studenti della Consulta.

Ad accogliere i manifestanti in piazza Pirandello è stato il sindaco di Agrigento, Michele Sodano, che ha voluto esprimere pubblicamente la propria vicinanza alla mobilitazione.

«Protestare è un dovere quando qualcosa non funziona», ha detto il primo cittadino, complimentandosi con i ragazzi per la preparazione e la determinazione dimostrate. Sodano ha poi richiamato il valore delle battaglie per i diritti, sottolineando che il diritto allo studio deve rappresentare una priorità assoluta e che non si possono chiedere sacrifici agli studenti mentre aumentano le risorse destinate agli armamenti.

Il sindaco ha infine rivolto un invito ai giovani a non fermarsi alla protesta, ma a partecipare attivamente alla vita pubblica, entrando nelle consulte, nelle associazioni e nei partiti.

«La politica non è una cosa da lasciare agli altri, è lo strumento per cambiare le cose», ha concluso.

Una manifestazione che riporta al centro questioni concrete e tutt’altro che secondarie. Perché il diritto allo studio non si difende soltanto con le dichiarazioni di solidarietà: servono scuole sicure e dignitose, trasporti efficienti, servizi adeguati e famiglie messe nelle condizioni di sostenere il percorso formativo dei propri figli.