Agrigento, gli Architetti hanno organizzato un convegno sul decreto “Salva casa”

Ad Agrigento, a San Leone, all’Hotel Dioscuri, sabato prossimo 28 settembre, l’Ordine degli Architetti di Agrigento e la Fondazione Architetti nel Mediterraneo hanno organizzato, dalle ore 15 in poi, un confronto sul decreto “Salva casa” e sulle novità introdotte dalla norma. Il presidente dell’Ordine, Rino La Mendola, sottolinea: “Auspichiamo un celere e proficuo recepimento della norma in Sicilia per alimentare il processo di rigenerazione del nostro patrimonio edilizio”.