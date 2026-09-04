Agrigento, Giacalone contro Sodano: “Rischia di diventare il sindaco delle divisioni”

Redazione
Condividi
Visualizzazioni 82

Ad Agrigento il consigliere comunale di Forza Azzurri William Giacalone rilancia critiche al sindaco Michele Sodano per la gestione dell’emergenza idrica e della vicenda degli immobili abusivi in zona A in contrada Maddalusa ai quali è stata interrotta la fornitura dell’acqua. Dopo l’annuncio di altre utenze destinate a rimanere senza acqua, Giacalone punta il dito contro il primo cittadino per non avere svolto un ruolo di mediazione e gli chiede di garantire pari trattamento a tutti gli agrigentini, senza disparità nella gestione dell’emergenza.

Il consigliere richiama quindi le recenti posizioni del deputato Ismaele La Vardera contro chi possiede case abusive e le collega al caso del vicesindaco Giovanni Crosta, al centro di polemiche per un immobile abusivo ereditato dalla famiglia. Giacalone invita Sodano a intervenire per evitare ulteriori contestazioni sull’amministrazione e accusa il sindaco di mantenere un «perdurante silenzio». Infine l’affondo: «Rischia di passare alla storia come il sindaco delle divisioni e dell’odio sociale».

Notizie correlate

Leave a Comment