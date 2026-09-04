Agrigento, Giacalone contro Sodano: “Rischia di diventare il sindaco delle divisioni”

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Ad Agrigento il consigliere comunale di Forza Azzurri William Giacalone rilancia critiche al sindaco Michele Sodano per la gestione dell’emergenza idrica e della vicenda degli immobili abusivi in zona A in contrada Maddalusa ai quali è stata interrotta la fornitura dell’acqua. Dopo l’annuncio di altre utenze destinate a rimanere senza acqua, Giacalone punta il dito contro il primo cittadino per non avere svolto un ruolo di mediazione e gli chiede di garantire pari trattamento a tutti gli agrigentini, senza disparità nella gestione dell’emergenza.

Il consigliere richiama quindi le recenti posizioni del deputato Ismaele La Vardera contro chi possiede case abusive e le collega al caso del vicesindaco Giovanni Crosta, al centro di polemiche per un immobile abusivo ereditato dalla famiglia. Giacalone invita Sodano a intervenire per evitare ulteriori contestazioni sull’amministrazione e accusa il sindaco di mantenere un «perdurante silenzio». Infine l’affondo: «Rischia di passare alla storia come il sindaco delle divisioni e dell’odio sociale».