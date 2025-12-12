Agrigento, furto in appartamento a Monserrato, bottino da 50.000 euro

Condividi

Ad Agrigento nella frazione di Monserrato ignoti malviventi sono entrati furtivamente, probabilmente utilizzando una chiave bulgara, nell’appartamento di una pensionata di 78 anni, al terzo piano di un condominio, e hanno rubato soldi in contanti e gioielli. Il colpo è stato perpetrato durante il giorno, approfittando dell’assenza di lei. Il bottino ammonterebbe a circa 50.000 euro, tra 30.000 in contanti e 20.000 di gioielli. Indagini sono in corso ad opera dei Carabinieri.