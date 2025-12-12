Agrigento, furto in appartamento a Monserrato, bottino da 50.000 euro

Ad Agrigento nella frazione di Monserrato ignoti malviventi sono entrati furtivamente, probabilmente utilizzando una chiave bulgara, nell’appartamento di una pensionata di 78 anni, al terzo piano di un condominio, e hanno rubato soldi in contanti e gioielli. Il colpo è stato perpetrato durante il giorno, approfittando dell’assenza di lei. Il bottino ammonterebbe a circa 50.000 euro, tra 30.000 in contanti e 20.000 di gioielli. Indagini sono in corso ad opera dei Carabinieri.
Notizie correlate
-
Nel 2026 ai Comuni più 30 milioniCondividi Visualizzazioni 193 Il presidente Schifani, ha promesso che i trasferimenti ai Comuni aumenteranno nel 2026...
-
L’acquedotto Favara di Burgio è di SiciliacqueCondividi Visualizzazioni 185 La Regione risolve ufficialmente la diatriba tra Aica e Siciliacque sulla gestione dell’acquedotto...
-
La Direzione Investigativa Antimafia presenta il calendario 2026Condividi Visualizzazioni 326 Stamattina alle 11, presso Villa Ahrens, sede del Centro Operativo della DIA di...