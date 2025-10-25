Agrigento, furto in abitazione da 50.000 euro

Ad Agrigento nel centro cittadino ignoti malviventi hanno forzato la porta d’ingresso, sono entrati nell’abitazione di un libero professionista al momento assente, hanno rovistato dappertutto e hanno rubato denaro contante e oggetti preziosi. Il bottino ammonterebbe a circa 50.000 euro. Il proprietario, rientrato a casa, ha telefonato al 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi di rito. Indagini in corso.

