Agrigento, furto in abitazione da 50.000 euro

Ad Agrigento nel centro cittadino ignoti malviventi hanno forzato la porta d’ingresso, sono entrati nell’abitazione di un libero professionista al momento assente, hanno rovistato dappertutto e hanno rubato denaro contante e oggetti preziosi. Il bottino ammonterebbe a circa 50.000 euro. Il proprietario, rientrato a casa, ha telefonato al 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi di rito. Indagini in corso.
Notizie correlate
-
Agrigento, Comune a lavoro contro gli allagamenti tra Villaggio Mosè e CannatelloCondividi Visualizzazioni 120 L’assessorato comunale di Agrigento, retto dall’ingegnere Gerlando Principato, è in pressing sull’Aica, l’Azienda...
-
Regione, sbloccati 80 milioni di euro a favore delle impreseCondividi Visualizzazioni 156 La giunta regionale ha sbloccato a favore delle imprese 80 milioni di euro...
-
Elementa, Percorsi d’autunno; inserita nuova data domenica 26 ottobreCondividi Visualizzazioni 216 A grande richiesta una nuova data di “Elementa – Percorsi d’autunno”: visto il grande successo del...