Agrigento, furto in abitazione a Monserrato

Ad Agrigento nella frazione di Monserrato un ignoto o ignoti malviventi sono entrati furtivamente nell’abitazione di un anziano approfittando della sua temporanea assenza. Hanno rovistato dappertutto e hanno arraffato denaro e preziosi. Il bottino ammonterebbe a circa 10.000 euro. Il pensionato, rientrato a casa e accortosi di quanto accaduto, ha telefonato al 112. Indagini sono in corso ad opera dei Carabinieri.
Notizie correlate
-
Mucci (SGS) Scuola: “Il percorso intrapreso dal Ministro Valditara segna un cambio di passo importante”Condividi Visualizzazioni 150 Non possiamo negarlo, negli ultimi due anni, la scuola italiana ha vissuto una...
-
Furto di rame a Sambuca di SiciliaCondividi Visualizzazioni 149 In territorio di Sambuca di Sicilia ignoti hanno rubato circa 300 metri di...
-
Antonino De Lisi nuovo garante regionale dei diritti dei detenutiCondividi Visualizzazioni 161 Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha nominato nuovo garante regionale dei diritti...