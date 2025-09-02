Agrigento, furto in abitazione a Monserrato

Condividi

Visualizzazioni 152

Ad Agrigento nella frazione di Monserrato un ignoto o ignoti malviventi sono entrati furtivamente nell’abitazione di un anziano approfittando della sua temporanea assenza. Hanno rovistato dappertutto e hanno arraffato denaro e preziosi. Il bottino ammonterebbe a circa 10.000 euro. Il pensionato, rientrato a casa e accortosi di quanto accaduto, ha telefonato al 112. Indagini sono in corso ad opera dei Carabinieri.