Agrigento, furto e danneggiamento, quattro denunciati

Ad Agrigento lo scorso 14 aprile nottetempo ignote mani hanno forzato e derubato i distributori automatici del punto “Pirandello H24” in via Pirandello, parallela di via Atenea. I poliziotti della Squadra Volanti hanno indagato e adesso, al termine delle attività investigative, hanno identificato e denunciato a piede libero gli autori del danneggiamento e del furto. Si tratta di quattro giovani, tre agrigentini e un marocchino, fra cui due minorenni, incastrati, soprattutto, dai video delle telecamere di sorveglianza nella zona.