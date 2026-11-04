Agrigento, furto da 65 mila euro nel parco fotovoltaico: rubati centinaia di metri di cavi in rame

Una banda di ladri ha preso di mira l’impianto di contrada Malvizzo, appartenente a un’importante azienda agrigentina del settore delle energie rinnovabili. Indagano i carabinieri del Villaggio Mosè per individuare i responsabili e ricostruire la rete di ricettazione dell’oro rosso.
Un colpo da 65 mila euro ai danni di un’importante realtà imprenditoriale agrigentina. Nel mirino dei ladri è finito il parco fotovoltaico di contrada Malvizzo, dove una banda di malviventi è riuscita a introdursi durante una notte di fine ottobre, portando via centinaia di metri di cavi elettrici in rame.
Un’azione che ha provocato ingenti danni all’impianto e alle infrastrutture di trasmissione dell’energia solare, compromettendo il funzionamento di una struttura strategica per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
L’azienda, già in passato vittima di episodi analoghi, ha formalizzato nelle ultime ore una denuncia contro ignoti ai carabinieri di Agrigento, facendo scattare le indagini.
A occuparsi del caso sono i militari della stazione dei carabinieri del Villaggio Mosè, competenti per territorio e coordinati dalla Procura della Repubblica di Agrigento.
Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire le modalità dell’incursione, individuare gli autori del furto e soprattutto risalire agli eventuali canali attraverso i quali il rame rubato potrebbe essere stato immesso nel mercato illegale.
Torna dunque l’allarme per la cosiddetta banda dell’oro rosso, un fenomeno criminale che continua a colpire aziende e infrastrutture, provocando danni economici ingenti e pesanti conseguenze per le attività produttive del territorio.