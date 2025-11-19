Agrigento, furto al supermercato Eurospin

Condividi

Ad Agrigento in via Unità d’Italia durante la notte tra lunedì e martedì ignoti sono entrati furtivamente all’interno del supermercato Eurospin e hanno rubato denaro e merce. Il bottino, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 10.000 euro. Non è escluso che si tratti della stessa banda di malviventi che ha svaligiato poche ore prima il supermercato MD a Realmonte, con un bottino di circa 22.000 euro arraffati dalla cassaforte. E’ intervenuta la Polizia. Indagini sono in corso avvalendosi tra l’altro dei sistemi di video – sorveglianza.