Agrigento, furto al Circolo dei Nobili: sottratto l’impianto audio durante un evento. “Serve maggiore tutela degli spazi”

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Brutta sorpresa al Circolo dei Nobili di Agrigento, dove nei giorni scorsi è stato messo a segno il furto dell’impianto di amplificazione presente nei locali della storica struttura. Il colpo sarebbe avvenuto durante l’orario di apertura, approfittando della presenza di attività in corso all’interno del Circolo.

A rendere noto l’accaduto è stato il Comitato Scientifico del Circolo dei Nobili, formato da Beniamino Biondi, Carmelo Falco, Francesco Rizzo e Maria Luisa Zegretti, che ha espresso forte rammarico per un episodio ritenuto particolarmente grave non soltanto per il danno economico subito, ma soprattutto per il valore simbolico del gesto.

Secondo il Comitato, infatti, chi ha agito avrebbe colpito un luogo nato come spazio di incontro, cultura e partecipazione cittadina, tradendo il clima di fiducia che ha sempre caratterizzato le attività ospitate nella struttura.

Il Circolo dei Nobili viene da anni considerato un punto di riferimento per iniziative culturali e momenti di approfondimento legati alla storia e alla crescita civile della comunità agrigentina. Proprio per questo motivo, il furto viene vissuto come una ferita al percorso portato avanti dalla struttura.

Nonostante l’accaduto, il Comitato Scientifico ha assicurato che le attività proseguiranno regolarmente e che l’episodio non fermerà la missione culturale del Circolo.

Allo stesso tempo, però, sono state annunciate nuove disposizioni per aumentare i controlli e garantire una maggiore sicurezza. Verranno introdotte regole più rigide per la gestione degli spazi e per l’utilizzo dei locali, con l’obiettivo di proteggere meglio attrezzature e patrimonio del Circolo.

“Un gesto isolato non può cancellare il senso civico della maggioranza dei cittadini”, è il messaggio lanciato dai responsabili, che ribadiscono la volontà di mantenere il Circolo dei Nobili come luogo aperto alla città, dedicato alla cultura, alla legalità e alla partecipazione.