Agrigento, furto a distributore carburanti. Bottino 30.000 euro

Ad Agrigento, in via Petrarca, ignoti malviventi hanno rubato a danno del distributore di carburanti Q8. Hanno scassinato il gabbiotto, sono entrati negli uffici e hanno arraffato circa 30.000 euro di incasso. Trascorsa la notte, al mattino i dipendenti si sono accorti di quanto accaduto. E’ stata sporta denuncia ai Carabinieri. Indagini sono in corso avvalendosi anche di quanto registrato dalle telecamere di video – sorveglianza.