Agrigento: fuochi d’artificio clandestini un giorno sì e uno no

Ad Agrigento un giorno sì e un giorno no, più o meno, in città esplode una raffica di fuochi d’artificio tra le 19 e le 19:30. Spesso accade in piazzale Rosselli, come avvenuto da ultimo, tanto che il conducente di un autobus è stato costretto ad una manovra azzardata per scansare gli scoppi pirotecnici. I rimbombi si avvertono tra tutti e due i colli di Girgenti. Non è difficile scovarli. Tanti residenti hanno telefonato al 112, il numero delle emergenze. E al 112 rispondono: “Dovete telefonare ai Vigili urbani. Qui è un numero per le emergenze. Non intralci la linea e riattacchi per favore”. Si lancia un appello allora ai Vigili urbani, che peraltro pattugliano costantemente il centro cittadino, a intervenire, reprimere e sanzionare un reato, ovvero accensione ed esplosioni pericolose. L’articolo di riferimento del codice penale è il 703, e prevede un’ammenda di 103 euro.