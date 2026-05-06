Agrigento, focus sulla riabilitazione: un approccio multidisciplinare per migliorare la qualità della vita

Condividi

Visualizzazioni 122

Ad Agrigento si accendono i riflettori sulla riabilitazione medico-fisica e sul suo ruolo fondamentale nel trattamento dei pazienti, in particolare quelli affetti da patologie croniche. L’8 e il 9 maggio si terrà il convegno dal titolo “La riabilitazione è multidisciplinarietà: cronicità e riabilitazione”, un appuntamento pensato per promuovere il confronto tra diverse figure professionali del settore sanitario

L’iniziativa è organizzata dall’Unità Operativa Complessa di Medicina Fisica e Riabilitativa del presidio ospedaliero Ospedale San Giovanni di Dio, sotto la direzione di Fausto Crapanzano, che ricopre anche il ruolo di responsabile scientifico dell’evento.

Al centro del dibattito, l’idea che la riabilitazione non possa più essere considerata un intervento isolato, ma debba inserirsi in un percorso integrato che coinvolga più discipline. Medici, fisioterapisti e specialisti sono chiamati a collaborare per costruire strategie condivise, capaci di rispondere in modo più efficace alle esigenze dei pazienti.

L’obiettivo è quello di migliorare concretamente la qualità della vita, affrontando sia le situazioni acute sia quelle caratterizzate da cronicità, dove il recupero funzionale richiede interventi coordinati e continui nel tempo.

Come sottolinea Crapanzano, nel contesto agrigentino la riabilitazione assume un ruolo chiave proprio nella capacità di mettere in rete competenze diverse, offrendo risposte più complete alle disabilità e alle difficoltà che i pazienti affrontano quotidianamente.