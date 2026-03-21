Agrigento, festa della Polizia Penitenziaria: al Teatro Pirandello una serata tra istituzioni e dolce eccellenza

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Agrigento ha celebrato la Festa del Corpo della Polizia Penitenziaria con una giornata ricca di significato istituzionale e momenti di condivisione. Dopo la cerimonia ufficiale, gli ospiti si sono ritrovati presso il prestigioso Teatro Luigi Pirandello, dove la serata si è conclusa in un clima elegante e conviviale.

A rendere ancora più speciale l’evento non poteva mancare un momento di dolcezza, affidato all’arte del pastry chef Giovanni Mangione, ormai considerato un punto di riferimento anche in ambito istituzionale.

Protagonista assoluta, una maxi torta di oltre 40 kg, realizzata con ingredienti di alta qualità: pan di Spagna alla vaniglia, delicata bagna all’arancia, ricotta fresca di Santo Stefano Quisquina, arricchita da gocce di cioccolato e frutta candita. Un capolavoro di gusto ed estetica che ha conquistato tutti i presenti.

Al termine della serata, al maestro pasticcere è stata consegnata una targa di riconoscimento per la sua professionalità e per l’eleganza delle sue creazioni dolciarie.

Il momento simbolico del taglio della torta è stato affidato a Anna Puci e Marilena Scaravilli, che hanno poi voluto ringraziare tutti gli invitati, chiudendo la serata con parole di apprezzamento e partecipazione.

Un evento che ha saputo unire istituzioni e territorio, all’insegna della condivisione e della valorizzazione delle eccellenze locali.