Agrigento, fervono i preparativi per “Capodanno in Musica”

Agrigento si appresta a trascorrere la notte più lunga dell’anno tra musica e spettacolo, salutando il 2024 e abbracciando il neonato 2025, anno di “Capitale italiana della Cultura”.

Domani sera martedì 31, in piazza Marconi (conosciuta come piazza Stazione) un susseguirsi brillante di performance dalle ore 22 in poi traghetterà nel 2025 gli agrigentini e non solo.

Ad inaugurare la serata saranno artisti molto apprezzati nel panorama nazionale e internazionale. Beatrice Quinta, Ibla, i “Twin Violins” Mirko e Valerio, Enrico Oliva, Angelo Spataro con i “Batteristi sotto le stelle” e il pianista Salvatore Galante sono i performer che intratterranno il pubblico in attesa dello special guest, il musicista di fama internazionale Jimmy Sax, che con il suo sassofono e l’orchestra diretta dal Maestro Vincenzo Sorrentino trascinerà con entusiasmo e partecipazione la platea della notte di San Silvestro.

La manifestazione, intitolata “Capodanno in Musica”, è organizzata dal Comune di Agrigento e dalla Fondazione Agrigento 2025. Sarà condotta da Salvo La Rosa e Beatrice Quinta.

L’Amministrazione comunale e la Fondazione Agrigento 2025 invitano i cittadini e i visitatori a partecipare all’evento, primo sipario di festa e condivisione dell’anno di Capitale italiana della Cultura.