Agrigento, ferimento a bottigliate, identificato l’aggressore

Ad Agrigento un tunisino di 25 anni è stato ferito a colpi di bottiglia in via Ragazzi del ’99. E’ stato trasportato in ospedale, al “San Giovanni di Dio”, con un’ambulanza del 118. Gli hanno diagnosticato ferite lacero – contuse e un trauma cranico. I Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno identificato l’aggressore, un trentenne, anche lui tunisino. Per procedere a suo carico sarà necessaria la querela dell’aggredito, trattandosi di lesioni non gravi, per le quali, qualora invece fossero state gravi, si procederebbe d’ufficio.