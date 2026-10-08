Agrigento, fallito furto in un supermercato, denunciati due giovani

Due agrigentini di 28 e 26 anni sono stati denunciati a piede libero alla Procura dai Carabinieri per furto aggravato in concorso dopo aver tentato di svaligiare un supermercato in via Imera. I due si sono intrufolati nel negozio e hanno raggiunto i registratori di cassa, ma le casse erano state svuotate dai dipendenti. Nel frattempo è scattato l’allarme interno ai locali. I Carabinieri, aiutati dalle indicazioni su verso dove fossero fuggiti i ladri da parte di alcuni residenti svegliati dai rumori, hanno rintracciato poco dopo i due giovani, bloccandoli e denunciandoli.
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