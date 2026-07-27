Agrigento, evade dai domiciliari: arrestato

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Un uomo di 26 anni agrigentino è stato arrestato e trasferito in carcere dopo aver violato gli arresti domiciliari. Lui, già indagato per diversi furti ai danni di negozi e distributori automatici, si sarebbe allontanato di notte dalla propria abitazione senza autorizzazione. La fuga è stata scoperta durante un controllo della polizia: gli agenti non lo hanno trovato in casa e poco dopo lo hanno sorpreso intento a rientrare da un finestra laterale in zona Esseneto. Per la violazione della misura cautelare, il giudice ha disposto l’aggravamento della pena con il trasferimento in carcere. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare un possibile coinvolgimento del 26enne in un tentato furto nella sede distaccata della Provincia in via Esseneto, dove poco prima una persona si era allontanata al sopraggiungere delle pattuglie.