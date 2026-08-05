Agrigento, “Estate sicura”, a lavoro 20 allievi marescialli della Finanza

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Ad Agrigento e provincia sono da adesso in servizio 20 allievi marescialli della Guardia di finanza per rafforzare i controlli durante la stagione estiva. I militari del 96° corso “Brennero III” sono impiegati per due settimane nei reparti di Agrigento, Sciacca, Porto Empedocle, Licata, Canicattì e Lampedusa, a supporto delle attività contro l’abusivismo commerciale, la contraffazione e gli illeciti economico-finanziari. Ad accoglierli è stato il comandante provinciale, colonnello Gabriele Baron, che ha augurato loro buon lavoro nell’avvio dell’esperienza operativa sul territorio.