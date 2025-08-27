Agrigento, esplosa condotta idrica in zona Misita – Zingarello

Condividi

Già lo scorso 13 agosto ad Agrigento numerosi residenti hanno segnalato una ingente e continua perdita d’acqua in prossimità della zona Misita, precisamente sopra il ponte di collegamento con Zingarello, sottolineando che si tratta di un paradosso e di uno spreco intollerabile, essendo costretti a turni di distribuzione dell’acqua ogni 15 giorni. Ebbene adesso la stessa condotta è esplosa, aggravando ancora di più il problema. Urgono interventi a rimedio.