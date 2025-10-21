Agrigento, entro l’anno si avvia la manutenzione “Mosella”

Condividi

La giunta comunale di Agrigento, presieduta dal sindaco, Franco Miccichè, ha approvato in ambito amministrativo il progetto di manutenzione straordinaria della strada “Mosella”, un collegamento strategico tra le statali 640 e 115. I primi interventi saranno avviati entro l’anno. Il progetto, per 4.508.625 euro, è stato inserito nell’Accordo di sviluppo e coesione, ed è stato redatto dall’assessorato comunale ai Lavori pubblici, retto da Gerlando Principato, che afferma: “Quest’opera è il frutto di una filiera istituzionale virtuosa: alla base vi è il lavoro di programmazione e progettazione del Comune di Agrigento, e la sinergia tra Governo nazionale e Governo regionale, che attraverso l’Accordo per lo Sviluppo e la Coesione premia la capacità progettuale del nostro territorio. E’ un risultato concreto che conferma come la buona amministrazione e la competenza tecnica possano tradursi in opere utili per la comunità agrigentina.”