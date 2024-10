Agrigento, ennesima truffa ad anziani

Condividi

Ad Agrigento una pensionata di 76 anni ha ricevuto in casa una telefonata: “Buongiorno, Carabinieri, venga in caserma, bisogna disconoscere la proprietà di un’auto Mercedes”. La donna non ha compreso bene se il disconoscimento fosse necessario perché l’auto fosse stata coinvolta in un incidente o perché utilizzata per compiere un reato. Il marito, di 78 anni, si è recato lui in caserma, e i Carabinieri sono cascati dalle nuvole: nessuna telefonata. Nel frattempo però un falso carabiniere si è presentato a casa della coppia, e lei gli ha consegnato dei gioielli.