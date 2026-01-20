Agrigento, emerse armi e munizioni durante dei lavori di ristrutturazione

Ad Agrigento a Villaseta è accaduto che durante dei lavori di ristrutturazione di un casolare sono stati trovati, interrati, un fucile Mannlicher-Carcano modello 91 e 173 munizioni calibro 6,5×5,52, in dotazione al Regio Esercito nel periodo compreso tra il 1891 e il 1945. Il proprietario del terreno, un imprenditore agricolo di 50 anni, ha subito telefonato al 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno sequestrato e repertato armi e munizioni. Il tutto sarà inviato adesso agli enti preposti agli apprendimenti di prassi.
Notizie correlate
-
Il Comune firma protocollo con “Plastic Free” a tempo indeterminatoCondividi Visualizzazioni 136 Traguardo di rilievo per il Comune di Agrigento, che ha firmato il protocollo...
-
Porto Empedocle: il Comitato Mare Nostrum invoca Consiglio urgente per il dissalatore e i rischi ambientaliCondividi Visualizzazioni 134 Il Comitato Mare Nostrum ha richiesto una seduta urgente del Consiglio comunale di...
-
Furto d’acqua, denunciato dipendente comunale di NaroCondividi Visualizzazioni 151 I Carabinieri della stazione di Camastra, in collaborazione con i colleghi di Naro,...