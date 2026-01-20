Agrigento, emerse armi e munizioni durante dei lavori di ristrutturazione

Condividi

Ad Agrigento a Villaseta è accaduto che durante dei lavori di ristrutturazione di un casolare sono stati trovati, interrati, un fucile Mannlicher-Carcano modello 91 e 173 munizioni calibro 6,5×5,52, in dotazione al Regio Esercito nel periodo compreso tra il 1891 e il 1945. Il proprietario del terreno, un imprenditore agricolo di 50 anni, ha subito telefonato al 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno sequestrato e repertato armi e munizioni. Il tutto sarà inviato adesso agli enti preposti agli apprendimenti di prassi.