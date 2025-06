Agrigento, ecco il Teatro Efebo 2025

Condividi

Ad Agrigento, al Teatro dell’Efebo, nel Giardino Botanico in via Demetra, è stato presentato in conferenza il cartellone della nuova stagione teatrale. Il primo spettacolo, “Le Baccanti”, di Euripide, è in calendario il 5 luglio. Come l’anno scorso saranno due le rassegne: Teatro Classico e Teatro d’Autore e Musica: 6 spettacoli per Teatro Classico dal 5 luglio al 13 agosto, e 11 spettacoli per Teatro d’Autore e Musica dal 5 agosto al 20 settembre…