Agrigento ecco il Mandorlo in Fiore tra tantissima gente. Tradizioni e culture in festa per la 78ª edizione (Fotogallery)

Si è aperta questa mattina ad Agrigento la 78ª edizione del Mandorlo in Fiore, una delle manifestazioni più rappresentative e sentite del territorio. La città si anima così con uno degli eventi più attesi dell’anno, capace di unire popoli, tradizioni e culture in un grande momento di condivisione.

Anche per questa edizione la manifestazione punta a valorizzare le radici storiche e folkloristiche del territorio, guardando allo stesso tempo al futuro con un messaggio di inclusione e dialogo tra i popoli. Il tema scelto per il 2026 è “Tradizione di Pace”, un filo conduttore che richiama l’importanza dell’incontro tra culture e assume un significato ancora più forte alla luce del contesto internazionale attuale.

La giornata inaugurale è entrata nel vivo poco prima delle 11 con la tradizionale sfilata dei gruppi folkloristici internazionali, regionali e dei bambini. Il corteo è partito da Piazza Pirandello, proseguendo lungo la centralissima Via Atenea fino a raggiungere Viale della Vittoria, tra musica, costumi tradizionali e l’entusiasmo del pubblico presente lungo il percorso.

Il programma proseguirà nel pomeriggio con lo spettacolo dei gruppi folkloristici regionali, previsto alle 16 sul palco allestito in Piazza Cavour. A seguire si terrà il taglio della simbolica “Torta della Pace”, inserito nell’iniziativa “La sagra è donna”, accompagnato da uno spettacolo musicale dedicato alla figura femminile.

La manifestazione conferma ancora una volta il suo ruolo di ponte tra tradizione e modernità, trasformando Agrigento in un luogo di incontro tra culture diverse, nel segno della festa e della condivisione.