Agrigento, ecco i divieti di balneazione per il 2025

Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, come secondo prassi annuale, ha firmato alcuni divieti di balneazione lungo il litorale della città, in vigore fino al 31 ottobre, in collaborazione con l’Azienda sanitaria. I divieti interessano il tratto della foce del fiume Naro e della foce del fiume Akragas. Poi l’area portuale di San Leone. E poi per rischio crolli la località Caos, e per un tratto lungo 1.900 metri, e la località Drasy per un tratto lungo 3mila metri. Divieto anche nel tratto dell’ex Oceano Mare a San Leone per una lunghezza di 70 metri, e nel tratto della condotta a Mare Nostrum, per circa 200 metri.