Agrigento e recupero rete idrica: l’intervento di Pisano

Il deputato nazionale agrigentino, Calogero Pisano, interviene nel merito dell’avvio del cantiere per la ricostruzione della rete idrica di Agrigento, e afferma: “Una svolta storica per Agrigento. Un’opera fondamentale e attesa da anni. Un risultato possibile grazie al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e al suo Governo, sempre attenti alle necessità degli agrigentini e dei siciliani, e che, nell’ambito dell’Accordo di coesione sottoscritto con il Presidente della Regione, Renato Schifani, hanno destinato alla Regione siciliana ingenti somme rientranti nei Fondi per lo sviluppo e la coesione. Grazie a quest’opera, unitamente all’attivazione del dissalatore di Porto Empedocle e ad altri interventi strategici, sarà finalmente messa fine a quell’emergenza idrica che, in maniera atavica, ha sempre caratterizzato la provincia agrigentina”.