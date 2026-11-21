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Controlli dei Carabinieri e dell’ASP su mezzi di vendita ambulante e attività commerciali. Scoperti prodotti ittici senza tracciabilità e violazioni delle norme igienico-sanitarie e dell’autocontrollo alimentare.

Maxi operazione dei Carabinieri nel settore della commercializzazione dei prodotti ittici tra Agrigento e Porto Empedocle. I militari delle Stazioni dei due centri, insieme al personale del Dipartimento Veterinario dell’ASP, hanno effettuato una serie di controlli mirati per verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza alimentare e tutelare la salute dei consumatori.

Nel corso delle verifiche sono stati controllati due mezzi utilizzati per il trasporto e la vendita di pesce. Gli accertamenti hanno permesso di riscontrare la presenza di prodotti ittici decongelati, privi della necessaria documentazione sulla tracciabilità e sulla provenienza.

Per i due commercianti sono scattate sanzioni amministrative per complessivi 24.830 euro. Di queste, 830 euro riguardano anche l’esercizio dell’attività commerciale itinerante su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione.

Altri accertamenti hanno interessato un’attività commerciale di Porto Empedocle, dove sono state riscontrate ulteriori irregolarità nella tracciabilità del pesce, oltre a violazioni delle disposizioni igienico-sanitarie e degli obblighi previsti dal sistema HACCP. Per il titolare sono state elevate sanzioni per 14.000 euro.

Il bilancio complessivo dell’operazione è pesante: circa 500 chilogrammi di prodotti ittici sequestrati, giudicati non idonei al consumo alimentare e destinati alla distruzione attraverso una ditta autorizzata. Le sanzioni amministrative ammontano invece a 38.830 euro.

L’attività si inserisce nel quadro dei controlli predisposti dalla Compagnia dei Carabinieri di Agrigento per contrastare le irregolarità nella filiera alimentare e impedire che prodotti privi delle necessarie garanzie di sicurezza finiscano sulle tavole dei consumatori.