Agrigento e Noemi, il successo che dà fastidio ai soliti noti

Ieri sera Agrigento ha dimostrato, ancora una volta, di essere viva.

Una folla oceanica ha invaso piazza Stazione per il concerto di Capodanno con Noemi, trasformando la città in un’unica, grande festa popolare. Famiglie, giovani, anziani, turisti: tutti insieme, come ogni anno, a salutare l’anno nuovo con musica, entusiasmo e orgoglio.

Un successo clamoroso. Eppure, come ogni anno, ad Agrigento non si può mai festeggiare in pace.

Perché puntualmente, quando arrivano artisti di fama nazionale o internazionale, scatta il copione già visto: i soliti noti che gridano allo scandalo, alle tangenti, alle ruberie, al “magna magna”. C’è chi lo fa per rancori personali, chi per frustrazione cronica, chi – diciamolo senza ipocrisie – perché ha un rapporto patologico con la realtà e con il successo altrui. E le perizie psichiatriche parlano chiaro, sono evidenti, dai risultati clamorosi.

Lo stesso identico concerto, con gli stessi identici cachet, a Palermo costa il doppio e nessuno fiata.

A Catania, Siracusa, Ragusa, in tutta la Sicilia e nel resto d’Italia, concerti di Capodanno con grandi nomi vengono organizzati ogni anno senza che partano processi sommari sui social o nelle piazze virtuali.

Ad Agrigento, invece, no. Qui esiste un malcostume tutto nostro: la delinquenza oratoria, l’arte di infangare, insinuare, offendere. Una pratica portata avanti da personaggi di bassa, bassissima lega che non producono nulla, non costruiscono nulla, ma si sentono autorizzati a distruggere tutto ciò che funziona. Ed hanno anche ambizioni politiche!

Dire che Noemi in un piccolo paese possa prendere 40.000 euro e ad Agrigento, concerto di Capodanno, il doppio, non è uno scandalo: è la normalità del mercato degli eventi.

Non ha cantato alla festa rionale, né alla processione della Madonna nella Catena di Villaseta. Ha cantato nel concerto di Capodanno di Agrigento Capitale Italiana della Cultura, davanti a decine di migliaia di persone, con una risonanza mediatica enorme. Certo, non apriamo una maglia su Agrigento Capitale della Cultura dove si sarebbe poco da dire e molto da ridire.

E invece no: subito le urla. “Hanno rubato i soldi”. “Metà se li fottono gli organizzatori”. “Tutti in galera”.

Hanno fatto così anche con il concerto del maestro Riccardo Muti, piombato ad Agrigento per omaggiare Capitale della Cultura. E li ancora fango, tangenti, ruberie. Le mezze tacche sostengono che a Lampedusa il maestro di orchestra ha preso 100 mila euro e basta. Ignoranti e in malafede, diabolici e mefistofelici. Le centomila euro di cui parlano sono stati inviati dal ministero per dare l’input a tutta l’organizzazione. Cioè, hanno detto: con questi soldi iniziali cominciate a preparare il tutto. Gli altri soldi, tantissimi, sono stati girati ad una fondazione la cui presidente è la moglie di Riccardo Muti. Nessuna meraviglia, ovviamente. Tanto è. Ci sarebbe da dire anche su Achille Lauro, perchè anche li è stato stradetto e straparlato. Confondono i concerti di capodanno con quelli dell’oratorio di Don Bosco. Pirlotti, imbecilli e per di più in assoluta cattiveria.

Accuse urlate, mai dimostrate. Fango lanciato senza vergogna. Un’offesa non solo a chi organizza e lavora, ma all’intera città di Agrigento, che viene descritta come un covo di ladri ogni volta che prova ad alzare la testa.

Non se ne può più. Non se ne può davvero più di questo odio gratuito verso il successo, di questa ossessione per lo scandalo inventato, di questa incapacità cronica di gioire per qualcosa che funziona.

Agrigento ieri ha vinto, come ogni Capodanno. Ha vinto con una piazza piena, con una città felice, con un evento riuscito. E a qualcuno, evidentemente, questo dà fastidio. Ma il problema non è il concerto.

Il problema sono loro…