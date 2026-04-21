Agrigento, è morto l’imprenditore Elio Guadagni

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Si è spento improvvisamente Elio Guadagni, imprenditore di rilievo e figura centrale della Guadagni S.p.A., storica realtà agrigentina. La sua scomparsa lascia un profondo vuoto non solo nel mondo imprenditoriale locale, ma anche nella comunità che lo ha sempre stimato e apprezzato. Guadagni era conosciuto per il suo carattere pacato, il cuore gentile e un garbo raro, accompagnato da un umorismo sottile e mai invadente. Uomo di grande eleganza e raffinata intelligenza, ha rappresentato un punto di riferimento solido e discreto, contribuendo con il suo impegno allo sviluppo del territorio. Gli editori e lo staff di Teleacras si uniscono al dolore dei familiari, della moglie Giovanna, esprimendo profondo cordoglio per la scomparsa di una figura così significativa e stimata.