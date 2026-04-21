Agrigento, è morto l’imprenditore Elio Guadagni

Si è spento improvvisamente Elio Guadagni, imprenditore di rilievo e figura centrale della Guadagni S.p.A., storica realtà agrigentina. La sua scomparsa lascia un profondo vuoto non solo nel mondo imprenditoriale locale, ma anche nella comunità che lo ha sempre stimato e apprezzato. Guadagni era conosciuto per il suo carattere pacato, il cuore gentile e un garbo raro, accompagnato da un umorismo sottile e mai invadente. Uomo di grande eleganza e raffinata intelligenza, ha rappresentato un punto di riferimento solido e discreto, contribuendo con il suo impegno allo sviluppo del territorio. Gli editori e lo staff di Teleacras si uniscono al dolore dei familiari, della moglie Giovanna, esprimendo profondo cordoglio per la scomparsa di una figura così significativa e stimata.
Notizie correlate
-
“Cultura gratis” il 25 aprile, 2 giugno e 4 novembreCondividi Visualizzazioni 140 Si rinnova anche per il 2026 l’iniziativa delle giornate di ingresso gratuito nei...
-
Rino La Mendola eletto al Consiglio nazionale degli architetti, Alfonso Cimino prende il suo posto nel ruolo di presidente dell’Ordine di AgrigentoCondividi Visualizzazioni 178 Grande successo elettorale per il presidente dell’Ordine di Agrigento, Rino La Mendola, risultato...
-
Porto Empedocle, arrestati due ladri di rameCondividi Visualizzazioni 148 I poliziotti del commissariato di Porto Empedocle hanno arrestato in flagranza di reato...