Agrigento e “Il Mandorlo in Fiore”: rush finale travolgente

La “Fiaccolata dell’Amicizia” ha letteralmente infiammato ieri sera la festa del “Mandorlo in fiore” ad Agrigento. La sfilata di tutti i gruppi folk da piazza Pirandello al Viale della Vittoria, tra danze, canti, musica e le fiaccole, ha riscosso uno straordinario successo di pubblico, anche da parte di tantissimi visitatori affluiti in città.

Il sindaco, Francesco Miccichè, nel salutare, come secondo tradizione, i gruppi innanzi al Municipio, ha usato parole incentrate sul significato profondo del “Mandorlo in fiore”, ovvero “l’incontro nella città dei Templi di culture, usi, costumi e tradizioni diverse, che si abbracciano come testimonianza di pace e di fratellanza, rendendo Agrigento crocevia di un vibrante messaggio di comunione tra i popoli”.

Il sindaco si è congratulato con le forze dell’ordine, ringraziandole, per l’ottimo lavoro di garanzia dell’ordine e della sicurezza, e con tutto lo staff organizzativo della kermesse per lo splendido lavoro.

La serata è proseguita al Palacongressi, dove Eleonora Pieroni e Vincenzo Galluzzo hanno presentato alla platea tutte le esibizioni dei gruppi protagonisti del 66° Festival internazionale del Folklore. Nel frattempo, il Viale della Vittoria è stato teatro di uno scoppiettante e trascinante “Latin Fest”, con la partecipazione entusiasta delle scuole locali di danze caraibiche.

Al mattino di oggi i “Bambini del Mondo” hanno stretto le loro mani in corteo rinnovando il valore pacifista della “Passeggiata della Pace e della Fraternità” lungo la via Sacra, nella Valle dei Templi. Stesso significato assume la “Preghiera interreligiosa per la pace tra i popoli”, in programma nel pomeriggio alle ore 16:30 nella Chiesa Madonna della Provvidenza, nei pressi dello stadio Esseneto.

Oggi alle ore 16 e poi alle ore 21 ancora il Palacongressi sarà cornice del 66° Festival internazionale del Folklore.

E lo spettacolo serale sarà arricchito alla conduzione da Eleonoire Casalegno, che domani pomeriggio, insieme a Vincenzo Galluzzo, sarà al timone della cerimonia conclusiva, dalle ore 14 al Tempio della Concordia, con l’assegnazione del Tempio d’Oro 2025.

In mattinata, come domenica scorsa, la sfilata dei Gruppi folk internazionali, Regionali, Bambini del Mondo e carretti siciliani, dalla ore 9, da piazza Pirandello al Viale della Vittoria.