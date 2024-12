Agrigento e il Capodanno: istruzioni per l’uso

Condividi

Il Capodanno tra Agrigento e provincia, potenziati i controlli di sicurezza. Nella città Capitale della Cultura atteso Jimmy Sax. Ordinanze a contorno e piano traffico.

Ad Agrigento in Prefettura il prefetto Salvatore Caccamo ha riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Ed è stato disposto un potenziamento dei pattugliamenti in occasione degli spettacoli della Notte di San Silvestro ad Agrigento e poi a Licata, Canicattì e Sciacca, altri Comuni della provincia dove si prospetta che l’offerta di intrattenimento attragga tante persone in piazza.

E a seguito del tragico attentato terroristico ai mercatini di Natale a Magdeburgo, in Germania, è stato imposto il divieto di transito assoluto, tranne che per i residenti, alle strade maggiormente frequentate, come la via Atenea ad Agrigento. Servizi di controllo interforze, anche tramite i militari del gruppo “Strade sicure”, sono e saranno ancora effettuati nella Valle dei Templi e nell’intera area archeologica a tutela dei visitatori. Alla firma dell’Amministrazione comunale di Agrigento sono le ordinanze di divieto di somministrazione di bevande alcoliche in vetro o altro materiale potenzialmente atto ad offendere, e di divieto di vendita o utilizzo di materiale esplodente, dunque micce, petardi e bombette. In tal caso la Polizia Municipale è stata sollecitata a vigilare con attenzione per prevenire e reprimere tempestivamente la deprecabile pratica dei botti.

Ancora ad Agrigento dalle ore 7 del mattino di oggi, martedì 31 dicembre, è in vigore in piazza Stazione il divieto di sosta con rimozione. E dalle ore 20 in poi sarà vietato il transito a tutti i mezzi. Limitazioni a parcheggi e transito anche nelle strade di accesso a piazza Stazione, quindi Viale della Vittoria, via Acrone, via Empedocle, via Crispi, via delle Torri e piazza Vittorio Emanuele.

Dove si posteggia? Sono state predisposte delle apposite aree tra piazzale Rosselli, parcheggio pluripiano in via Empedocle, via Gramsci, piazzale del cimitero di Bonamorone, piazzale Ugo La Malfa, e via Manzoni zona stadio. Disponibili anche i parcheggi di Piano San Gregorio e quello del tempio di Giunone, che disporranno di bus navetta. E ciò fino a cessato bisogno, quindi presumibilmente fino alle ore 4 o massimo 5 di domani mattina, quando si sarà conclusa la festa d’accoglienza al 2025, anno di Agrigento capitale italiana della cultura.

Ad inaugurare la serata in piazza Stazione, intitolata “Capodanno in Musica”, saranno dalle ore 22 Beatrice Quinta, Ibla, i “Twin Violins” (i violini gemelli) Mirko e Valerio, Enrico Oliva, Angelo Spataro con i “Batteristi sotto le stelle” e il pianista Salvatore Galante, in attesa dello special guest, il musicista di fama internazionale Jimmy Sax, che con il suo sassofono e l’orchestra diretta dal Maestro Vincenzo Sorrentino trascinerà il pubblico con entusiasmo e partecipazione. La manifestazione, organizzata dal Comune di Agrigento e dalla Fondazione Agrigento 2025, sarà condotta da Salvo La Rosa e Beatrice Quinta.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)